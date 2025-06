Valwood School announces fourth quarter honor roll Published 5:38 pm Thursday, June 5, 2025

The Valwood Headmaster’s List is a prestigious academic category composed of middle and upper school students who have a 90 percent or better in all academic subjects. The Merit Roll is composed of students who have an 85 average in all academic subjects with no grade lower than 80.

Sixth Grade Headmaster’s List

Joseph Fann, Weston Flail, Hank Freeman, Mason

Harrell, Callista Hicks, Braydon Kerrigan, Palmer King, Sammy Tate Klement, Caden Lewis, Rollie Martinsen, Severin McMillan, Aubrey Nichols, William Nijem, Blaise Norris, Sara Haynes Ryan, Slaton Shaw, Taylor Steinberg, Lane Swords, Luke Vallotton, Tom Watt, Maci Westberry, John Henry Wetherington, Harrison Womack and Wilder Zickos.

Sixth Grade Merit Roll

Henry Crews, Julia Denham, Drew Dodson, Madison Hood, Maya Pipitone, Eason Schert Seventh Grade Headmaster’s List: Arabella Booth, Presley Burch, Annabelle Couch, Emma Davis, Drew DeMersseman, Anna Rose Ganas, Harrison Griner, Bryant Hester, Lila Houston, Natalie Marrero, Maddux Miller, Maggi Moorman, Ansen Murphy, Weston Paylo, Jeffrey Reames, Presley Ritter, Owen Stamschror and Perry Watson.

Seventh Grade Merit Roll

Stella Bassford, Alma Bell, Maddie Carroll, Jack Ferguson, J.T. Green, Maggie Hathcock, Bubba Lane, Declan Price, Parker Simpson, Miller Turner and Lake Wannamaker.

Eighth Grade Headmaster’s List

Brooker Anderson, Elizabeth Booth, Anna Kate Carter, Caroline Copeland, Ryan Lightfoot, Tyler Lightfoot, Esther Miller, Caroline Moreno, Medley Perry, Tamsyn Persaud, Zachary Routsong, Evelyn Soshnik, Peyton Stiefel, Annalee Studstill, Liam Swords, Hamp Tanner, Matt Trickett and Frank Woodall.

Eighth Grade Merit Roll

Isabella Coile, Brody Hammond, Solomon Hardy, Nola Hughes, David Lincoln, Olivia Nijem, Mollie Parker, John Everett Purvis and Griffin Womack.

Ninth Grade Headmaster’s List

Wesley Blanchard, Carrigan Collins, Chapman Dasher, Sara Daugharty, Jacks Dean, Michael Drumheller, Isabelle Fann, Grace Godbee, Hobby Houston, Ashlyn Johnson, Susan Jordan, Mary Blake McLeod, Lillie Moore, Marli Kate

Moorman, Makensie Nichols, Baker Nix, Hailyn Singletary, Charlie Watt

Ninth Grade Merit Roll: Greyson Bailey, Rev Barnes, Everett Baxter, Cannon Brantley, Parker Davis, Walker Doss, Trey Freeman, Grayson Hall, Sam Jackson, Cade Johnson, Bax Klement, Tommy Marrero, Eliza Jane Monroe, Case Moore, MarLee Parks, Catalina Patchett, Emma Reames and Ellie Wolford.

10th Grade Headmaster’s List

Emily Glen, Carolyn Griner, Bailie Murphy, Abby O’Neal, Anishka Patel, Kennedy Paylo, Ellyse Persaud, Emma Shapiro, Bo Shenton, Vanessa Smith and Julia Soshnik.

10th Grade Merit Roll

Joel Clark, Lizzy Eager, Jane Hinton, Charlotte Holloway, Ansley Holmes, Elizabeth Hood, Cooper Johnson, Gavo Lain, Sam Ofori, Sammie Pettigrew, Anne Harvey Shaw and Winter Simpson.

11th Grade Headmaster’s List

Presley Allen, Nicholas Alvarado, Ayla Bell, Brody Burch, Libby Carroll, Annasten Creech, Harper Dasher, Ava Garrett, Will Greene, Haley Hardy, Chase Helfer, Willliam Holloway, Richard Hunter, Destyn Lain, Jack Melendez, Hattie Montgomery, Wilkin Moritz, Jack Morris, Annabel Musgrove, Hayden Orris, Jed Respess, Tyler Sadler, Campbell Shaw, Will Trickett, Devin Williams and Westin Zickos.

11th Grade Merit Roll

Dre Belcher, Ella Kate Blease, Caleb Boatwright, Gavin Chambers, Caleb Connell, Tucker Daniel, Ella Drew, Elizabeth Edenfield, Faris Henderson, Leyton Hobby, Cort Kurrie, Katie Min, Colson Smith, Tayt Snellgrove, Davis Tyrone and Owen Williams.