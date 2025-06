Mahone Elementary students named to honor roll Published 1:41 am Tuesday, June 17, 2025

Sallas Mahone Elementary School has announced its fourth nine weeks honor roll.

First grade honor roll with distinction: Lewis All, Cassandra Anderson, Benjamin Arrington, Kennedy Atkinson, Bellamy Berglund, Chinaylove Bernard Jean Joseph, Londyn Berrian, Presley Blankenbaker, Brycen Bolanos, Kalynn Booker, Kayleigh Bowens, Angelina Brinson, Noah Brown, Joshua Conner, Aurora Corona, Trinity Daniel, Emmanuel Davis, Kavis Davis, Caraline Ebarb, Ethan Flores, Audrey Fluker, Noel Gonzalez, Clifford Gordon, Carson Greer, Derek Greer, Zayley Guess, Adalynn Haney, Lillian Hensley, Marley House, Edward Hunter, Legend Isaac, Lincoln Jacobs, Jamia Jones, Mila Jones, De’Monei Mabry, Jace Marks, Aidden Marshall, Kynedi Mathis, Lily McCann, Khloe McLeod, Sullivan Moore-Jacobs, Jenika Patel, Jenita Patel, Kennedi Penny, Noah Plassmann, Van Revels, Aaliyah Rice, Yarieliz Santiago Perez, Dailyn Santos Flores, Skylar Seay, Ariel Smith, Christian Smith, Ki’Yan Stuckey, Brett Sudduth, Corryn Sudduth, Majesty Walker, Tilly Wentworth, Bryleigh Williamsa and Ron Williams.

First grade honor roll: Marley Adamson, Jalaceia Brown, Jordan Clark, Zaria Clark, Khloe Collins, Alexa Dasher, Tamir Dye, Malonni Evans, Ana Francisco Jacinto, Memphis Gandy, Ma’Liayah Gibson, Martavion Gray, Kyng Green, Nicholas Theodore Gutierrez, Caiden Harding, Christopher Ho, Emanuel Jimenez Felipe, Selah Jordan, Ethan Lane, Liam McIntyre, Everly McMenamin, Donneria Melvin, Geilani Metellus, Bailee Newson, Heni Prajapati, Majesty Ricardo-Ritchie, Laquan Robenson, Aaliyah Robinson, Lily Sherman, Lucille Sugden, Nala Swanson and Skylar Thomas.

Second grade honor roll with distinction:Roosevelt Bernard Jean Joseph, Elisha Collins, Ronnie Cotton, Teaghen David, Kyngslee Garvin, Brittany Gomez Velasquez, Valen Gonzalez, Alexa Hall, Ansley Jackson, Sawyer Kelly, Caleb Lopez Cristobal, Railynn Manning, Mason Martin, Aakarsh Patel, Anaya Patel, Kiaan Patel, Krish Patel, Chance Smith, Chase Smith, Emma Sullivan, Camille Thomas, Alex Tillman, Gabriel Wentworth, Ziza Williams and Bradley Winterstein.

Second grade honor roll: Waylon Altman, Jade Castillo, Ezra Daniels, Ashton Dawson, Lundyn Facon, Jacob Grant, Raya Green, Amber James, Harmonii Leonard, Kyah Lewis, Malachi Marshall, Leon McDuffie, Kodi McElroy, Kaelyn Moore, Micaela Mullins, Malachi Nelson, Kyla Oliver, Janie Patel, Te’Riq Peak, Elaina Portnoy, Michael Roberson, Ma’Kyiah Robinson, Ava Sapp, Cali Thomas, Dakota Thompson, Samuel Villagomez Diaz, Nariah Williams and Kylar Wiseman.

Third grade honor roll with distinction: Leilani Burgman, Sage Deacon, Francine Drury, Lyla Ezzell, Felicity Fevrier, Wilmer Gamez, Kirk Godwin, Wahida Islam, Jaiden Johnson-Dariso, Rowan Kelly, Harmoni Lennon, Michael McClure, DeAnna McColley, Lyric Mobley, Ansh Patel, Arohee Patel, Dhanvi Patel, Meera Patel, Prem Patel, Nalla Prowell and Daniel Santos Flores.

Third grade honor roll: Shiloh Bradley, Torrance Brinson, Bryce Brown, Brysan Brown, Damien Brown, Jordan Brown, Khalasia Brown, Exzavion Burch, Alayah Bussey, Jonathan Carrera Aguilar, Kelia Davis, Deveon Dawson, Carter Dyle, Orion Egan, Shelton Felton, Alexia Harrison, Hadley Herndon, Cayla Hinds, Samaje Horne, Kourson Howell, Amilliana Hunter, Karlee Jackson, Dream Lamar, Ka’mia Laudat, Ariyah Lewis, Caila Martin, Anthony McClam, Jaliyah McDonald, Kellan McMenamin, Yae’shawn McPhatter, Benjamin Meza, K’Lon Miller, Sebastian Negron, Panvi Patel, Rudra Patel, Veera Patel, Kaylin Rayford, Landyn Richard, Lailah Roberts, Savannah Robinson, Arion Strealy, Ashton Templeton, Lauren Thomas, Talia Tsoi, Aden Webster and Jeffery Woodard.

Fourth grade honor roll with distinction: Jordan Anderson, Jacari Blankumsee, Andrew Castleberry, Cooper Casto, Estella Cox, Aralynn Davis, Zachariah Dennard, Lucille Drury, Aaliyah Dunkley, Aden Fluker, Martez Frazier, Sebastian Gonzalez, Jordyn Green, Marley Guess, Samuel Hall, Aniyah Hamilton, Khaliya Hannan, Alston Harris, Kade Hawkins, Kane Hawkins, Arisbeth Hernandez Salgado, Paul Hill, Elijah Hinson, Keyndall Hunter, Larry Martin, Bryson Nelson, Naleea Newsome, Mark Nguyen, Trinity Northcutt, Faith Parrilla, Dhriti Patel, Keya Patel, Shanaya Patel, Braylon Rayford, Skylar Reese, Sarabi Register, Gabrielle Rickerson, Stella Roberson, Emma Roman, Ryan Rush, Rylee Shaw, Reaves Tarpley, Jazmyn Taylor, Christian Tharnish, Antoni Tippins, Ayvah Vasquez, Ja’Colby Walker, Mehki Washington, De’Angelo White, Taylour Wilson, Alijah Wright and Enari Young.

Fourth grade honor roll: Antonio Adams, Terri Adkins, Chase Anderson, Londyn Armstrong, Te’Lia Baisden, Jaceyon Baker, Amelia Booker, Julian Boykin, Ny’Jeriah Brown, Allani Davis, Cayden Dawson, Maceo Diaz, Arthelius Dukes, Ava Dunkley, Maria Francisco Jacinto, Ty’jae Frazier, Joseph Fricks, La’Lora Fulton, Azion Gary, Maurice Glover, Elana Gosier, Dylan Gutierrez, Daniel Hunter, Amir Jackson, Taylor Jones, Londyn Lane, De’Moryan Mabry, William Mason, Braydon McCoggle, Geneviene Metellus, Micah Mullins, Am’Brielle Owens, Meet Patel, Bruce Pendleton, Allison Peters, Savannah Price, Ariana Randall, Vanessa Rodriguez Silva, Tyrell Rodriguez-Roberts, Ahmad Sneed, Alijah Speed, Robert Strobel, Briauni Sutton, Gabriel Taulbee, Jrue Thomas, Mariah Thompkins, Taylor Wade, Christian Walker, D’Quentis Walker, Keagan Waters, Reese Webb, Zi’Cchaeus Weldon, Jaxson Whilden, Heather Wiggins, Braylon Williams, Destiny Williams, Harrison Williams, Nathan Williams, Rian Williams, Zahriyah Williams, Za’Riah Williams, Kennedi Wilson, Nigel Wims, Braiden Wright and Shaylin Yates.

Fifth grade honor roll with distinction: Kemiyah Boyce, Joy Copeland, Kelis Davis, Ty Ezzell, Adriana George, Kannon Howell, Kieren Kersey, Skylar Lewis, Cae’dyn Mcintyre, Ar’Shay Moore, Carleigh Murray, Aarsh Patel, Krisha Patel, Shauni Phillips, Karmen Tillman, Shon’Niyha Tucker, Londyn Vargas, William Welch, Tamarhi Wilson, Millie Wolfe and Wesley Young.

Fifth grade honor roll: Omer Alfarouk Ahmed, Arly Bernard Jean Joseph, Jason Brown, Kamille Burke, Kelci Castleberry, Jennifer Cooper, Jazlyn Davis, Christian Dyle, Cambria Ebarb, James Edalgo, Kah’mil Esther, Asher Ferguson, Micah Ferguson, Paradise French, Laila Gonzalez, Haleigh Hightower, Paisley Hutchinson, Kennedy Jackson, Aaliayh Johnson, Arian Lewis, Alexander Martinez Mar, Aaliyah McDowell, Jonah Randall, Carmyn Raymond, Kimberly Rodriguez Torres, Gavin Spencer, Karlee Staten, Trinity Stibbins, Cayleigh Stuckey, Juliana Templeton, Kathleen Vallotton, Mikaela Wertz, Eleck Williams and Charlotte Young.