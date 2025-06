Newbern Middle students named to honor roll

Published 1:37 am Tuesday, June 17, 2025

J.L. Newbern Middle School recently announced its fourth nine weeks honor roll.

Sixth grade honor roll with distinction: Tavarus Conley and Brooklyn Miller.

Sixth grade honor roll: Jocelyn Bauknight, Lenariya Beaufort, Aniyah Bee, Shaylinda Boria, Caiden Corbett, Sarii Demeritte, Travis Eberhart, Jordan Ellis, Cristian Grady, Heaven Harden, Mariah Hobbs, Xzadrian Holmes, Karma Hoover, Elijah Kelly-Scott, Amariyah Kinsey, Tyvion Lee, Arei’ana Locks,Makenzzi Manning, Keith Martin, Nilayh Morrison, Kristen Paulk, Raven Pinder, Khloe Powell, Kyrri Sharpe, Zion Smith, Jayla Strawder, Chasyn Tillman, Santino Torres, Mekyrin Vought, Alaiya Washington and Nariyah Washington.

Seventh grade honor roll with distinction: Kamari Jones, Taityana Miles, Deanthony Monrow, Nevaeh Murray, Serenity Taylor and Monique Thomas.

Seventh grade honor roll: Ayden Andrews, Jordan Bell, Khalil Bivins, Sa’Mya Bivins, Kayden Brown, Angelina Carter, Messiah Carter, Luis Chacaj Garcia, Kenyatta Cobb, Makylie Cook, Ky’rei Curry, Jayden Darity, Luis Dominguez, Emma Dwyer, Camerion Ferguson, David Garcia Valdez, Erick Garcia Valdez, Brianna Harris, Ja’Leah Harrison, Quincy Harrison, Chance Henry, Ja’Rosa Hunt, De’Avion Ivy, Kymora Jackson, DeAaron James, Amiria Johnson, Mekhi Jones, Camden King, Jasmine Lopez, Elijah Loveday, Frederick McGill, Keonu Miller, David Moore, Peighton Nelson, Za’vion Nelson, Su’Mya Pierce, Jamia Richardson, Abdiel Rodriguez Suazo, Janae Sheppard, Jaquez Singleton, Aniyah Smith, Journee Smith, Avianna Thomas, Havanna Tooks, Tiana Underwood, Christian Wadley and Jamiyah Williams.

Eighth grade honor roll with distinction: Jamarion Lamar.

Eighth grade honor roll: Christopher Adee, Arriyanah Alexis, Jose Alonso, Trinity Armstrong, Yasmin Arnold, Ricky Barr, Antonio Bell, Asia Betts, Zachary Bowman, Jamiah Brewley, Daylan Brinson, Alana Brown, Amoriyah Brown, Xzayvia Calloway, Amir Clark, Omri Collins, Chrysilas Conaway, Dashun Core, Kaitlyn Covington, Janae Daniels, Aniyah Davis, Ra’Neira Davis, Kalyn Demps, Omarion Denegall, Iysses Ducre, Abigale Evans, Jazlynn Freelove, Laysha Garcia Valdez, Tony Heath, Kristian Hewitt, Taniyah Hunter, Jacari Israel, Ija Jackson, Ahlonah Jenkins, Nicolis Jordan, Brianna Lewis, Tommy Lewis, Jada Lowe, Jeremy Mallory, Zurisadai Martinez, Kenneth Moore, Zacarias Richardson, Deshawn Robinson, Dontaejia Robinson, Reginald Robinson, Meleah Ryan, Michael Scavella, Dyasia Stovall, Aerionna Thompson, Destini Torres, Kciann Torres Pizarro, A’Miracle Troupe Armani Turner, Makenzie West, Aunesti White, Hayden White, Nariaha Williams, Nianni Williams, Nyi’arra Williams, Aziyah Wilson and Jah’Liyha Wright.