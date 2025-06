Nunn Elementary students named to honor roll Published 1:45 am Tuesday, June 17, 2025

W.G. Nunn Elementary School has announced its fourth nine weeks honor roll.

First grade honor roll with distinction: De’Monei Brantley, Keith Brown, Analisa Chun, Knova Cribb, Teyanna Denson, Aria Dunbar, Javon English, Charlotte Franklin, Christopher Gomez Hernandez, Levi Hazard, Avonna Heggs, Da; Ralyn Hollis, Nathain Jenkins, Kailey Johnson, Alani Jones, Anthony Jones, Winter Knight, Williams, Marshall, Clara Mashburn, Gabriel Moore, Dwayne Outler, Alaina Preston, Waverly Ricks, Mekhi Russ, Makynzie Scott, Beatriz Tello, Zion Theus, Chase Ware, Khrystian Warren, Jos’Lynn Wells, Mariah Wells, Khalani Williams and Greyson Younger.

First grade honor roll: Brysen Abichet, Malik Berrian, Adrianna Brocks, Adelynn Brown-Murray, Malaysia Carter, Zebastian Copeland, Joseph Douse, Marbeli Estrada Ozlaj, Bri’Yonna Fraser Bre’Anna Grady, Ariel Harris, Madison Harvey, Yasmir Hawkins, Dariona Henderson, Aniyah Howard, Kross Huendo, A’Journie Johnson, Kaylani Johnson, Gabrielle Jones, Lyrica Jordan, Christopher Linton, Elijah Martin, Zy’aire McDaniel, Kalo Nelson, Karter Owens, Kenyan Rayford, Exio Ross, Christopher Robinson, Ke’Marion Robinson, Makeitta Russ, Edisa Sifuentes Martinez, Braylon Sims, Rylee Stockling, Amir Thomas, Elijah Thomas, Christopher Thornton, Melanie Thornton, Donta Vickers, Zahir Williams and Kennedi Wright.

Email newsletter signup

Second grade honor roll with distinction: Joseph Berry, Braxton Brown, Noah Carter, Mahyson Conaway, Nalej Council, Raheen Daniels, Kayson Foster, Kymani Franklin, Kailyn Gavin, Daelan Gervin, Trinity Gordon, Thoullit Hunter, Christian Huntley, Jakius Johnson, Armanii Jones, Dior Jones, Farrah Lawrence, Roman Macatol, Jabaris McCutchin, Liam McKee, Aiden Mobley, Chloe’ Neal, Amina Perez, Iyanna Pruitt, Coriana Sams, Kayden Straughter, Marie Strickland, Novey Washington and Naomi Watts.

Second grade honor roll: Angerville Charmany, Kaylee Arnold, Karla Barrera Rodriguez, Bella Bartlett, Autumn Bradley, Serenity Bressant-Pegues, Zayvone Brown, Brentlee Carter, Chandler Harris, Giovanni Hernandez Gomez, Rashawn Hines, Justin Holliman, Savannah Holmes, Jayce Hugley, Sahur Johnson, Carmella Jones, Ma’kai Kendall, Kylo Mendez, Eva Montgomery, Ny’Shiya Outler, Jorge Rico Alonso, Sanani Robinson, Aubrey Rush, A’Kai Tucker, A’mya Tucker and Journee Walls.

Third grade honor roll with distinction: Chase Angerville. Raylen Coats, Lovi Demeritte, Angel Ford, Tamera Jackson, Ma’layja Johnson, Kinsley Jones, Dawson Kimbrough, Madyson Miller and Dylan Williams.

Third grade honor roll: Kailee Bowman, Aniyah Brown, Gabriella Brown, Payton Butler, Makari Carter, Amia Clark, Taylor Crawford, Jeremiah Crumitie, Grayson Duarte, Jamere Duncan, Camryn Flowers, Jalei Gary, Brian Gilbert, Autumn Godfrey, Jermaine Graydon, Khyli Hatcher, Aiden Hazard, Teliyah Hunter, Cecil Jones, Eniyah King, Kyree Laster, Tyraun Lewis, Jahlil Lundy, Ni’zhoni Manning, Grayson Mashburn, Ava Miller, Kennedi Miller, Jean Moore, Kree Nelson, Jaelynn Poole, La’ Reya Priutt, Raelynn Raybon, Darius Reed, Janiyah Riley, Caiden Robinson, Christian Simpson, Bryson Smith, Janiyah Smith, Trinity Taylor, Jamiya Walters, Pere Webb, Ah’Miyah White, Sha’Mar Williams and Ryleigh Wright.

Fourth grade honor roll with distinction: Alayah Wims, Kyrei Johnson, Royalty Sykes and Zy’Eriel Williams.

Fourth grade honor roll: Emmanuel Baltazar Saba, Bre’Dajah Brown, Brianna Cobb, Lyfe Cooper, Deanna Corprew, Kieran Davis, Zayne Dazme, Trayvonn Denson, Destiny Desir, Kyran Glaze, Jay’Vihanna Green, Charlen Harris, Selina Hiers, Keon Jackson, Martin King, Apollo Lawrence, Daniel Matthews, Kyrie McIntyre, Legen McKinney, Tru Mickens, Jorden Miller, Ja’Kyia Outler, Jada Reddick, Ra-Mel Rhodes, Emeri Smith, Jamari Taylor, Tavares Taylor, Michael Thompson, Taylor Thompson, Landen Tyler, London Tyler, Dekoven Walls, Taylor Willis, Bryan Yat-Mendez and Peyton Zanders.

Fifth grade honor roll with distinction: Liam Culpepper, Joshua Gurley, Raphael Legier, Kaleb Manning, Ka’Liyah Martin, Briyauna McGollie, Amelia Miller, Zaiden Moore, Zier Rolle, Ethan Williams and Za’Moria Williams.

Fifth grade honor roll: La’King Banks, John Boatwright, Breanna Bryant, Renard Coats, Kayden Dennis, Kaidence Foster, Londyn Graydon, Tyler Haynes, Karmyn Hernandez, Branden Horne, Destyn Jackson, Treyveyon Jackson, Koy Johnson, Catarina Juan Domingo, Keylin Lee, Kailan Macatol, Ka’Mya McGhee, Raiden Mendez, Qua’mal Moore, Ayden Nelson, Diauriee Parrish, Kash Punter, Emani Rawls, Ashiya Robinson, Andrew Sims, Armoni Smith, Nova Smith, Kayley Straughter, Janiyla Thompkins, Timothy Walker, Jordan White, Braylon Williams, Shakhia Williams, Amber Wilson, Ty’Shiya Wooten and Raygen Wright.