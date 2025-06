S.L. Mason students named to honor roll Published 1:40 am Tuesday, June 17, 2025

S.L. Mason Elementary School recently released its fourth nine weeks honor roll.

First grade honor roll with distinction: Iris Bell, Queen Berrian, Sincere Bivins, Jonayla Brown, Kelsi Brown, Ryland Camion, David Cargle, Harmony Clark, Bailey Coleman, Steven Diaz Reynoso, Kaylin Elliott, Ezra Ferguson, Sy’Ahni Ford, Dakari Franklin, Colton Frost, Harper Goss, Antorion Griffin, Adley Harper, Bailey Hawkins, Tydarius Henderson, Maggie Hill, Josiah Holston, Amaji Ingram, Gracyn Lissimore, Danny Martin, Diego Martinez Hereanadez, Kelly Martin-Lopez, Wyatt Newbern, Ashton Peterson, Carter Pizzaro, Channing Rivers, A’Mayah Roberts, Scarlett-Lynn Royal-Wilson, Journee Slaw, Ronin Smith, Tobias Taylor, Bryasia Wakefield and Victoria Williams.

First grade honor roll: Serenity Arnold, Nasirah Baker, Lincoln Brown, Kingston Bryant, Raelynn Coogle, Ke’Moni Eady, Kinsleigh Gay, Semaj Griggs, Cynthia Grimmage, Alice Harp, Lydia Holston, Heaven Johnson, Eli Jones, Cayson Lambert, Patience Lane, Khalani Manning, Serenity Masters, Anthony Mayer, Kamryn Northcutt, Cahlil Salomon, Akeem Sloan Jr, Mason sparrow, Nora Spivey, Ja’Khiry Watkins and Kayden Willis.

Second grade honor roll with distinction: Horace Brown, Jateria Buchannon, A’mila Carter, Chloe Carter, Zoey Carter, Ra’Kwon Charles, Jett Coffey, Dave Dantinor, Ja’Mari Davis, Bentley Fox, Ja’shari Fulton, Autumn Hampton, Aiden Jackson, Dylan Jackson, Carli Jones, Skyla Jordan, Mason Joyner Sullins, Malachi Lee, Gael Martinez Lopez, Kulani McGee, Navya Patel, Mariel Reyes Aguilar, A’Ryen Salomon, Bryson Schell, Jesus Solis Zelaya, Khloe Spencer, Alexander Taylor, Ja’Cari Taylor, Jazarya Wakefield, Annabelle Walker and Hardy West.

Second grade honor roll: Ka’lea Allen, Serenity Brown, Kali Burke, Abigail Campos Gomez, Christian Carter, Kehlani Coleman, Alexandria Davis, Marlyns Delmas, Recari Dupoint, Hector Echeverria Martin, Kohben Finniessee, Justin Fountain, Ta’Liyah Hadley, Asher Hall, Kailani Hoang, Janelle Holland, Emerald Holloway, Julietha Jenkins, Regan Jones, Kaylonni Keith, Nehemiah Oliver, Sandra Ortiz, Jacobe Raymond, Jalysia Scurry, Ezraiah Waymon, Oliver Whant, Nailah Williams, Imirr Wrice and Ashaunti Young.

Third grade honor roll with distinction: Camille Atkinson, Ivy Bell, James Carpenter, Aubrey Copeland, James Fuller, Autumn Grason, Noah Health, Phillip Huynh, Desirae Phillips, Tamjid Rahman, Lyric Schell, Kera Smith, Taraji Smith, Lilah Whittaker, Melanie Williams and Zimbreyah Woods.

Third grade honor roll: Cassandra Arellano Rodriquez, Leia Blake, Damarian Edwards, Ayden Hall, Alaya Holmes, Rihanna Johnson, Leah Lopez Mujica, Adonis Polk, Paris Pope, Madesyn Scurry, Tannor Simmons, Taylor Warren

Fourth grade honor roll with distinction: Caius Blyth, Ta’Mere, Desiree Diebold, Maliyah Griffin, Kaylee Hampton, Kemyha McGirth, Caleb Stone and Sloan Walker.

Fourth grade honor roll: Domenick Calhoun, Zelda Clanton, Shenel Cox, Danyelle Croft, Laylannii Daniels, Victor Francisco Martin, Kingstin Frazier, Irmani Griffin, Amelia Griffis, Francisco Hinojo Capula, Zachariah Hope, Austin Jones, Samantha McDonald, Marcos Menjivar, Kameron Myers, Ayden Newsome, Jerr’Miyah Owens, Areli Paiz Sampoj, Ah’Miracle Reynolds, Kayli Reynolds, Ira Sandefur, Brandon Taylor, Arianna Walker, Ryilah Wolfe, Jalen Wright and Zariyah Young.

Fifth grade honor roll with distinction: Ke’Marion Bryant, Jordan Davis, Logan Harp, Nyriah Horne, Tyson Jenrette, Josilyn Kornegay, Winton Nguyen, Michael Pietrafesa, Royalty Robinson and Aubrie Selen.

5th grade honor roll: Jaxson Abbott, Magnolia Bernardo, Riley Cargle, Saveion Daniels, Jayden Davis, Aaliyah Deal, Malcom Doyle, Ra’Niyah Euline, Ayla Frazier, Ayden Gehlhausen, Harry Godwin, Tasheka Grant, Travis Hart, Junior Itzep Hernandez, Bailee Jackson, Zoey Jackson, Zachary Jones, Fortunato Leonard, Ivan Martinez Lopez, Jeremiah McDonald, Addison Miller, Maddison Miller, Daniel Mills, Jessie Nettles, Marcos Ortiz, Marley Pizzaro, Javarie Raymond, Addison Schell, Jayden Simms, Kamryn Spencer, Chase Strickland, Eric Thomas, A’Lacia Walker, Tami Warren, Cameron Watkins, Merritt Whittaker, Karson Wiggs and Leiah Wright.