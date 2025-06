VHS announces honor roll recognitions Published 1:44 am Tuesday, June 17, 2025

Valdosta High School has released its fourth nine weeks honor roll.

Ninth grade honor roll with distinction: Kaliyah Anderson, Jumari Barron, Andrea Boatright, Kaitlyn Brown, Zariah Dasher, Kaylee Davis, Ziyonna Davis, Taylor DeLoach, Kaitlyn Ezzell, Olivia Fowler, Isaiah Furtado, Amiyah Grier, Zoe’ Grovner, Naomi Harp, Delancey Hsu, Josephine Johnson, Angela Kimber, Charles Lane, Ian Lane, Anessa Longoria, Sha’Mya Lysias, Darrion Manning, Sophia Moore, Carson Myers, Dhwaneet Patel, Kristy Pham, Kelog-Pier Pufong, Anastasia Roundtree, Joshua Scurry, Eizzie Smith, Lane Smith, Amauri Stephens, Audrey Thompson, Gabriel Tucker, Janet Vicente, Christopher Wallace and Ava Webb.

Ninth grade honor roll: Jasean Abbott, Destiny Alexander, Christian Allen, Taliyah Banks, Jaziah Bellamy, Ayden Benoit, Jahmal Benson, Kharii Berry, Wendell Berry, Galvin Bethea, Elijah Bezanilla, Alana Bispat, Oliver Bouverette, Karsen Breland, Laylah Brinson, Free Brown, Rockeem Brown, Travis Brown, William Brown, Z’Mya Brown, Zykeria Brown, Jayden Bruny, Mckenzie Burgman, Aniyah Burns, Jazzlyne Butler, Tanai’jah Canty, Brandon Manuel Carrillo Sargento, Hailey Carroll, Kamari Carter, Angel Chachere, Jhamal Chandler, Jaylin Chastang, Camryn Crenshaw, Kayden Curtis, Amone’ Daniels, Aumya Davis, Mahkaiylah Davis, Preslee Davis, Isaac Densmore, Brody DiGiammarino, Jake Dorsey, Jaxon Dudley, Ce’Naia Duparl, Kye’Lei Echols, Jacob Edwards, Jayden Edwards, Aniyla Evans, Kamaih Farrell, Ja’miya Farrington, Keydon Finniessee, Tristan Finniessee, Jasharia Finnissee, Aja Flowers, Rajnae Ford, Jeremy Fountain, Jarmya Freeman, Carlan Fricks, John Gay, Angel Goods, Kenaedi Goodwin, Taylor Gosier, Mahziyah Graham, Aniyah Green, Ian Green, Malia Green, I’Zera Greer, Marquez Gunter, Milesha Hall, Malik Hancock, Kendall Harden, Laila Harper, Kanala Harris, Khloi Hatcher, Brayden Henry, Alexia Hernandez Rodas, Brayan Hernandez Silvestre, Antonio Hines, Shawn Hodges, Latavis Holden, Nivea Horne, Ethan Hundley Allen, Joshua Jackson, Michael James, Janiyah Jefferson, Jeremiah Johns, Bryson Johnson, Darius Johnson, Josiah Johnson, Charnya’ Jones, Khlo’e Jones, Mylee Jones, Paris Jones, Semaj Jones, Abigail Kimbrough, Xzayvior Lacey, Zaveion Lamons, Margarita Lastor Noj, Kameron Lenigar-Christesen, Dre’Viyun Lewis, Jasmine Lockett, Tony Lopez Reynoso, Celio Lugo Marquez, Lizbeth Lugo Marquez, Maria Anette Lugo Marquez, Ryli Marshall, Chatavia Martin, Kyle Martin, Dariya Mathis, Jayden Maxwell, Ca’Miya Mays, Kelly McCall, Jada McClain, Akyra McCloud, Kendall McCormick, Asia McGhee, Zimeria McIntyre, Jayden McKinney, Yahrai McKnight, Jeremy Medal Aguilar, Ar’Shunna Miller, Angela Mitchell, Lauren Mobley, Aniya Moore, Keniomii Moore, Chastity Newsome, Ke’Marion Newsome, Tristan Peeler, Zy’Geria Phillips, Ryan Pizzaro, Tania Pol-Ventura, Jalin Pope, Si’Tavious Pouncy, Kemiyah Prather, Shakira Ramirez, Zion Randolph, Devinaejah Rayford, Zyairre Reams, Mikaela Richardson, Janiya Riley, Destanee Roberts, Justin Roberts, Aah’leah Robinson, Ja’Zyeria Robinson, Micah Robinson, Zelia Roden, Kevin Rodriguez, Giancarlo Rodriguez Gonzalez, Jackson Rountree, Makhia Ryan, Desira Sanders, Semaj Sanders, Kross Scott, Michael Scott, Terrance Scott, Amadrion Shivers, Kadrianna Simpson, Arshaan Singh, Aniyah Sirmans, Quinton Sligh, Disaya Smith, Jeremiah Smith, Gabrielle Stevenson, Jakeel Stokes, Ethan Stukes, Jaslyn Taylor, Terrenisha Terry, Mikayla Thompson, Tahlia Thompson, Khloe Turner, Riley Turner, Nemiah Vasquez, Lawson Waldrep, Dylan Warnock, Jameer Washington, Andrew Waters, Kylah Way, Trinity Welch, Christopher Whitehead, Xavier Wilcox, Eliza Willett, Brylee Williams, Caitlyn Williams, Heavenly Williams, Keira Williams, Sasha Williams, Sheraiya Williams, Za’liyah Williams, Alice Wolfe, Jhyaair Wolters and Jayden Younger.

10th grade honor roll with distinction: Eider Arrizabalaga Meabe, Elijah Boyd,

Anyia Brown, Dale Browning, Aaliyah Burgher, Landin Campbell, Hannah Crawford, Lyre Curtis, Clark Davenport, Kyler Davis, Souad Dennis, Shamorah Dowling, Summer Eberhart, Marquis Fennell, Theia Garbett-Chaitram, Anna Gibbs, Alicia Graham, Nicolas Haugabrook, Tamia Hooker, Jesselyn Johnson, Karmen Lawson, Ky’Mere McDonald, Lashon Mcqueen, Daveon Miller, Ricky Reynolds, Danira Romulo Moreno, Jakobi Scott, Zahniyah Thomas, Alexandra Wallace, Janiyah White and Tate Woods.

10th grade honor roll: Aria Alexander, Skye Anderson, Cayden Armour, Miley Averett, Kennedi Baker, Anaya Baptiste, Elijah Barrett, Andrew Bartlett, Kelsi Bell, Emani Berry, Kimora Berry, Trinity Bivins, Amelia Blevins, Violet Bolme, Gabrielle Booker, Ti’Yanna Booker, Zamorria Boone, Joshua Bouie, Marshall Bouverette, Alexandra Bowland, Blake Bowman, Jaidyn Boyd, Jazlyn Bradley, Kaileigh Bradley, Kamiyha Bradley, Emeral Branch, Amiracle Brantley, Alayah Brown, Carlos Brown, Jayden Brown, Mykailah Bruines, Chloe Butzin, Karen Gabriela Campos, Brooks Carter, Di’Nyla Carter, Marcos Castillo, Eliah Collins, Kaidyn Collins, Briana Core, Talon Craven, Carmen Crawford, Lorelai Cummings, Cortez Davis, Tanner Day, Michelle Denson, Taryan Dent-Smith, Jaelyn Dixon, Mariah Dowdell, Paige Ducre, Christopher Dunkley, Amari Eady, Jereoni Eady, Cayden Edmonds, Messiah Evans, Shawn Evans, Jeremiah Farley, Di’Asjah Favors, Rodrequis Ford, Deron Foster, Coryn Francis, Diamond Gardner, Victor Gatzemeier, Ziva Glass, Aden Gloster, Makyah Gordon, Tristan Graddy, Tristan Grason, McKenzye Green, Tobias Greer, Precious Griffin, Zaedin Grigsby, Aeryal Hall, Latron Hardy, Alana Harris, Charity Harrison, Nathaniel Haugabrook, Tremaine Haynes, Jakyria Hill, Anaviia Hille, Jaden Holden, Kaden Holmes, K’mari Howard, Kylei Hunter, Lyric Jackson, Zy’keyia Jackson, Shakyra James, Sharonda James, Aynia Jenkins, Jasiah Jenkins, Emmanuel Johnson, Javion Johnson, Kaleb Johnson, Miracle Johnson, Sariyah Johnson, Shaqera Johnson, Zamarion Johnson, Sha’kynah Jones, Taylor Jordan, Ricardo Lane, Daniel Langley, Savannah Lee, Keria Leslie, Arianna Lewis, Henderson Lincoln, Fayla Lindsay, Serenity Lipp, Danielle Lopez, Christian Lopez-Cepero, Austin Martin, Emmanuel Martinez, Dorian Mathis, Zaylen Mathis, Kennedi McCormick, Dondi McCullough, Moriah McEady, Jaliyah McGee, Zhiyah McGolley, Kamahrion McGollie, Nicholas McKelvin, Antwane Mcneal, Manuel Mejia Falla, Ashely Mendes, Truth Miley, Brayden Miller, Jade Miller, Lindsay Monteer, Uriah Montgomery, Anna Montiel, Jaslyn Moore, Joshua Moore, William Moseley, Sha’Daysia Motes, Elijawaun Moye, Abigail Mullis, Kierra Newbern, Laura Nguyen, Jacob Nichols, Xzavier Oliver, Dhruvee Patel, Jeeya Patel, Krisha Patel, Mahi Patel, Vishal Patel, Da’Mauri Patterson, Ralph Payton, Janiyah Peak, Jamiyah Pena Hawkins, Markie Perry, Hayden Petersen, San’Teria Phillips, Kaylee Ponton, Keyona Randolph, Zakara Rawls, Brandon Rayford, Jake Reid, Denasia Rhym, Da’Ja Richards, Tyler Richardson, Sage Roundtree, Alonso Santiago, Jayla Santoro-Halyard, Jesse Scales, Laralaii Sellers, Michael Simpson, Zion Singleton, Braylen Smith, Micah Smith, Tavion Smith, Na’Davia Spradley, Khloe Stacks, Taniyah Stephens, Kalia Stevens, Nehemiah Strawder, Savannah Strickland, Madeline Sutherland, Zaniah Swanigan, Joshua Tanner, Jos’eph Taylor, Alexander Teachman, Adron Thomas, Alayjiah Toran, Iliana Torres, Joseph Trent, Tinson Trieu, Amari Turner, Ke’Zaria Turner, Jose Viruegas, Kailyn Walker, Kayleigh Walker, Addison Wallace, Destiny Walters, Meyuana Webb, Tyquarius Wesley, Serenity White, Za’marion Wilfork, Caden Williams, Khaarlis Williams, Megan Woodward, Christan Wright, Moriah Wright, Savanna Yates, Jonquanae Yearb and Ja’ziya Younger.

11th Grade Honor Roll w/Distinction: Lauren Ball, Jack Bishop, Mayah Bispat, Peyton Blair, Matthew Bounds, Brody Byrd, Jamyrihanna Dailey, Ja’maya Dennard, Saffron Donathan, Randa Gladwin, Clark Gomez, Thomas Gordon, Iyanna Grant, William Herring, Raihan Islam, Brooke Jackson, Mariah Jackson, Brody Johnson, Maddock Kuo, Adriana Lester, Angel Lipp, Leela Martin, Jacob McGhin, Maleya McKeller, Jermaine Mitchell, Preslee Musgrove, Danielle Newton, Ariyana Petit-Frere, Jahsir Pleasant, Nya Ponton, Oluwatobi Salami, Olivia Shen, Nylani Staten, Jackson Sutherland, Nandini Thanki, Fernando Trejo, Nevaeh Wallstrom, J’niaya Williams, Zikyriah Williams, Cortez Wimberly and Davion Yearby.

11th grade honor roll: Rosa Ajtujal Carrillo, Addison Albritton, Timya Alexander, Samiya Arnold, Holley Ault, Arial Baker, Samantha Barham, Samuria Barr, Elliana Batts, Frederick Bell, Nariah Bennett, DeRon Berry, Emari Bivins, Chris Bloom, Lynn Borter, Angel Bright, Lilith Brocks, Amoya Brown, Branden Brown, Carlena Brown, Janiah Brown, Nikita Carr, Amani Carter, Christina Carter, Danny Carter, Khloe Carter, Zahmere Clarke, Shalliyah Clements, Antavious Cobb, Kamera Cohen, Jamari Colbert, Paul Combass, Samaya Cook, Younique Crawford, Chase Daniels, David Dennis, Karmen Denson, Rodney Dix, Christopher Doe, Daniel Duncan, Makayla Dunlap, Irihanna Esther, Jaidah Evans, Darion Favors, Cheyenne Ferrell, Teldin Ferrell, Taniyah Finniessee, Jasmine Fountain, Jermaine Gosier, La’Travia Grice, Kavon Hamilton, Denzel Hankins, Vincent Harrell, Tresiah Harvey, Jaliyah Head, Rikyia Henderson, Caleb Hernandez, Ashley Hernandez Rodas, Juan Hernandez-Garrido, Artavius Hill, LaNay Hodges, Latavia Holden, Brandon Holley, Akiyra Houston, Corey Howard, Kaylin Hunter, Cierra Ingram, Aleasha Irving, Jorge Itzep-Hernandez, Dewayne Jackson, Justice Jackson, Nolan Jackson, Talia Jackson, Prince Jean, Timothy Jennings, Derrick Johnson, Essence Johnson, Mariah Johnson, Tremaine Johnson, Jaedin Jones, Kinyatta Jones, Carrie Grace Jordan, Yelena Jordan, Armar Kelsie, Travis Kelsie, Kaylee Kerr, Jevaris Kier, Makayla Kirkland, Marquavious Lane, Jayden Lattin, Makenzie Lee, Tadehja Lee, Robert Lemmon, Stephen Little, Nevaeh Love, Epiphany Loveday, Kentraven Major, Ariyona Manghram, Ty’Leighsha Manning, Malihyia Marino, Reginald Martin, Lila Martinez, Nini Mateshvili, Jaeveon Maxwell, Jessica Maxwell, Zykira McBride, Jamaree’a McCloud, Matthias McCormick, Jaydah McCoy, Jayda McKinnon, Malik McKinnon, Avontae McQueen, Ayianna McRae, Jeremiah Miller, Chloey Mincey, Alannah Mitchell, Na’Breese Mitchell, Nakiyah Mitchell, Kanaya Moore, Lumia Mulligan, Collin Neville-Guarino, Nicholas Newsome, Monica Ortiz, Omar Parada Alcala, Dev Patel, Dillen Patel, Prince Patel, Kendall Penn, Aubrey Pettiway, Brooklyn Pettiway, Michael Pompa, Miguel Recinos-Artiga, Rosbin Otoniel Reyes Reyes, Ty’Asia Rivers, JaQuan Roberts, Raquel Robertson, Edwin Robinson, Zavyon Robinson, Adrienne Robinson-Sullivan, Mahoganey Royal, Austin Sanderson, Apple Sands, Gregory Scott, Tavaris Sharp, Jelani Shelton, Ella Shine, Aiden Simmons, Angel Simpson, London Simpson, Ahmad Smith, Jace Smith, Joshua Smith, Zayriah Smith, Jaydon Stafford, Monty Steward, Jesse Stokes, Jayden Stretz, Zion Stuckey, McShawner Sutton, Jeffery Thomas, Zahreyea Thomas, Francisca Tinsley, Geavon Tribble Porras, Amelia Trieu, Mariah Turner, Adrianne Wade, Symia Walden, Wanda Waldon, Ariyanna Walker, Terrell Walker, Reader Warner, Micah White, Layah Whitfield, Courtez Williams, Keariel Williams, Kyuana Williams, Zacaria Williams, Wayne Wilson, Kamarion Wooten, Jorden Wright, Lorena Yat-Mendez, Lorenzo Yat-Mendez and RaShad Young.

12th Grade Honor Roll w/Distinction: Fletcher Adams, Nicholos Barthiel, Imani Blanks, Suzanna Broome, Ada Brown, Khamani Burden, Jashonni Cherry, Nicole Cosme-Torres, Javourous Daniels, Morganna Donathan, Charlotte Futch, Jadon Gray, Bryana Griffin, Aubrie Hamm, Kianna Harris, MaKaiyah Henderson, Camila Hernandez Garrido, Avantae Hicks, Gregory Horton, Maliki Howard, Madelyn James, Cayonna Johnson, Kourtney Johnson, Jazlynn Jones, Kymorah Kier, Easton Lehman, Charniese Little, Gerson Lopez Cristobal, Abianna Matthew, Deidrin McCutchen, Marina Mendez Sebastian, Jessica Mohanty, Raymond Moody, Karina Morales, Kayden Neloms, Dylan Oelkers, Ja’Mya Patterson, Jennifer Pierce, Karlos Ratcliff, Noah Roberts, Rachel Roden, Breanna Samples, Mia Schuckmann, Frank Soriano, Elijah Teemer, Nickulus Thomas, Nicholas Touchton, Torano Vernet, Kinleigh Vickers, Tyler Wallace, Zacharie Watts-Thomas, Amari Wilcox, Hannah Willett, Jabarri Williams and Caelyn Yearby.

12th grade honor roll: Hezekiah Alexander, Jaden Alford, Chivonne Anderson, Jonathan Arnold, Quanesha Baker, Imari Barnes, Devyn Battles, Curtis Bell, Edward Bell, Jermaine Berrian, Pauletta Bivens, Ann Blevins, Stella Blevins, David Boatright, DaMarie Bonner, Jamir Bradley, LaKesha Bradley, Z’kira Bradley, Jewel Branch, Makiyah Brewton, Paris Brewton, Princess Brown, Mekiya Bruton, Edrin Burgman, Jerry Butler, Shelton Cain, Gladys Chial Hernandez, Kylan Christian, Koreyion Cobb, Memori Cobb, Vivian Cochran, Monica Coleman, Kaln Connely, Andrea Cook, Meehar Cope, Za’Marriah Crawford, Jandi Cuello, Janiya Cunningham, Jahznique Dailey, Darlene Davis, Keenan Davis, Quavion Davis, Asia Dean, Braylan Deas, Faraji Denson, Jaiar Denson, To’Neya Denson, Aiden Diaz, De’Ja Dryer, De’Von Dryer, Keviana Ducre, Zamya Duncan, James Duren, Aaliyah Durham, Rihanna Echols, Demarion Edwards, Devinant’a Edwards, Shaniya Ellison, Amyah Ennis, Amunique Evans, Atarah Farrell, Demario Favors, Akinia Felder, Zachary Fiffie, Trinity Finniessee, Paris Flanders, Aaliyah Floyd, Akeelah Foster, Justice Frank, Dazjhan Frazier, Indiyah Frazier, Rashad Gillard, Trevon Gillard, Keily Gonzalez Estrada, Yessica Gonzalez Toj, Anna Green, Isaiah Griffin, Kapreal Griffin, Sakhia Griffin, Keshonna Hardy, Javari Harris, Ty’Shaun Henry, Mary Herring, Shakaya Hines, Anayeli Hinojo, Zi’airiyus Hobbs, Ashunte Hogan, Zimariah Inman-Washington, Janyah Jackson, Jeremiah Jenkins, Curtis Johnson, Kyron Johnson, Tiamya Johnson Greenwich, Derion Jones, Jahshuwah Jones, Walker Kemp, Jamichael Kirksey, Zariah Laurent, Travorian Lawson, Colin Layton, Ariana Lee, Zanyia Lee, Michael Lipp, Brandon Lira Santos, Takieria Little, Isaiah Lockhart, Isis Lorenzo, Erica Lyles, Ysheda Mack, Jaci Martin, Steven Martin, Maggie Matheny, Jacayla Mathis, Alfonso McCloud, Naryiah McCormick, Sajabre McCray, Rikira Mckinney, Hania Medal Aguilar, Andres Mendoza Torres, Jorielys Mercado Puchales, Chavis Mitchell, Amiyah Moore, Micaylah Moore, Tadaysia Morrison, Destinee Mosely, Miracle Nixon, Takshkumar Patel, Rhaniah Payne, Samuel Phillips, Zamariyah Phillips-Cabey, Eloui-Jospin Pufong, Abigail Reed, Ariana Rendon, Richard Reyes, Madison Riley, A’Riyanna Robinson, Yoel Romero Sanchez, Shaniyah Roundtree, Simeon Roundtree, Caden Sapp, Abby Sellars, Jason Sherman, Aubree Small, Christian Smith, Khari Smith, Kenjadda Spencer, Aryun Stokes, Tony Straughter, Tacqaie Strickland, Madison Stringer, RaCobe Studevan, Anthony Stukes, Derieon Styles, Alyssa Thomas, Jaelyn Thomas, Keyandria Thomas, QuiJanna Thomas, Tristan Timbresa, Stephen Toler, Trayvious Townsend, Collin Vu, Patrick Wallace, Carly Warren, Zion Warren, Kate Watson, William Watson, Zakiya White, Jocelyn Whitfield, Spencer Wiegand, Jaidyn Wilkins, Jaylin Williams, Marcus Williams, Juyun Wilson, Kaylynn Wilson, Devion Wing, Kaden Wright, Lacey Wright, Hayden Young, Isaiah Young, Timareya Young, Corey Younger and Sydney Zeigler.