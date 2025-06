VMS students named to honor roll Published 1:44 am Tuesday, June 17, 2025

Valdosta Middle School has announced its fourth nine weeks honor roll.

Sixth grade honor roll with distinction: Ansley Bennett, Logan Eppes, River Garbett-Chaitram, Destiny Hadley, Radford Holt, Elle Lee, Sawyer Moore, Kanish Patel, Tirth Patel, Vraj Patel, Lai’Loni Rogers, Johnathan Seals, Camren Taylor and Mason Wertz.

Sixth grade honor roll: Johansen Areas, Quincy Barfield, Shontia Berrian, Cayden Berry, Ja’Kadden Brantley, Jeremiah Brantley, Briana Brown, De’ondre Brown, Jalayah Brown, Whitley Brown, JoLynn Burke, Fabiola Campos Gomez, Patience Cardona, Dawson Carter, Kamden Carter, Micah Casto, Emmanuel Chandler, Caden Chaney, Nyla Copeland, Kayden Davis, Presley Deal, Ty’kee Dennard, Elijah Ferguson, D’Caidon Flucas, Addison Fluker, Annabelle Fox, Aiden Griffis, Amor Hamilton, Corbitt Harless, Raya Harris, Declan Hayward, Zayden Hill, Phillip Howard, Kenneth Howell, III, Ciara Hutcherson, Maurice Jackson, Trey Jenkins, Zarrion Jiles, Kyrie Johnson, Aaliyah Kemp, Eliasier Lagunes, Zi’Arian Larry, Bella Lee, Jeremy Litster, Imariyah Lowe, Aila MacKenzie, Decarlos Martin, Khalia McCoggle, Kayden Miley, Zunobiah Miller, Bruce Minus, Aiden Miranda, Jayden Moore, Kriston Mosley, Tatianna Mosley, Matthew Mullis, Chancellor Myers, Deon Nelson, Neilani Newsome, Kahamari Paige, Pryce Payne, Preston Pearson, Hope Peeples, Jovelee Pierre, Skylar Pittman, Hayden Pizzaro, Micah Reaves, Rebecca Registre, Shatoria Richardson, Henry Riley, Audrey Roach, Drake Rohrbach, Jerry Smith, Orazio Strealy, Makayla Thomas, Marlee Thornton, Jazaya Wakefield, Aiden Walker, Aubrey Walker, Kinsley Walker, Makari Williams, Me’Lah Wilson, Ayana Wilson-Potts, Kenzi Wollek and Ziyonne Wright.

Seventh grade honor roll with distinction: Elizabeth Belson, Addyson Dorsey, Ethan George, Lillian Godwin, Kelly Hidbrader, Boden MacKenzie, Kara Peters, Khoi Pham, Julian Welch and Claire Wolfe.

Seventh grade honor roll: Hasana Annan, Joriel Anusencion, Jordan Arnold, Jayda Austin, Alexander Baity, David Baker, Janyla Barkley, Bridges Bennett, Kadyn Berrian, Annie Bish, Michael Blakeman, Cedric Breeden, Lillie Butzin, Taylor Cargle, Antonio Carter, Joshua Castillo, Pierce Copeland, Keylee Crespo, Avery Cribbs, Ka’Mari Crumpton, Anilah Cummings, Jayce Curry, Collins Daniel, Kamille Davis, Lydia Davis, Aiden Deane, Jaymee Dela Cruz, Paris Denson, Chase Dionne, Khristian Dixon, Annalee Escalera, Zaynah Fair, Jahvion Finniessee, Braylon Gardner, Trisiaya Gardner, Rebecca Godwin, Tania Gonzalez,Timothy Goodman, Keziah Greer, Aaliyah Harris, Zoey Harris, Makayla Hart, Henry Hernandez, Jaxson Hicks, Bayleigh Hill, Ty’onni Howard, William Howell, Rhiley Ivey, Olivia Jakson, Edward James, Ge’Nyva Johnson, Shamaur Jones, Jeriah Jordan, Emmerson Jowers, Kabery Kiick, Tristan, Kornegay, Matthew Lahood, Christian Lee, Torrey Leggett, Emma Lewis, Denyziah Lowe, Samuel McCall, Viktoria McCall, Aaliyah McKinney, Marqu’Asia McKinnon, Yerik McKnight, Maddison Miller, Allison Montes de Oca, Ryatt Nettles, Ty’Asia Newsome, Ha Nguyen, Kendy Nguyen, Skylar Nobles, Roberto Ortiz, Oluwatobiloba Owolabi, Nyra Parker, Tremicia Peters, Wesley Ragsdale, Au’Bri Rizer, Taylor Robinson, Marlee Rucker, Kendall Seward, Grace Shelton, Te’Yari Simpkins, Zariah Sims, Jordyn Slaw, Alani Stephens, Taylor Stewart, Athena Taulbee, Melanie Taylor, Tamera Taylor, Lucian Tharnish, Liam Thomas, Samiyah Turner, Charly Utrera, Edward Vallotton, Dylan Vaughan, Railyn Walker, Jayden Weishaupt, Journey White, Garrett Willis and Tanaya Wilson.

Eighth grade honor roll with distinction: Tanijah Baisden, Sabry Byrd, Emery Garrett, Erin McClellan, Charles Ogletree, Milania Owens, Rayshawn Rogers, Judson Shaw, Nylah Stallworth and Makenzie Thomas.

Eighth grade honor roll: Braylon Ashley, Zariah Bell, Lyric Berrian, Aiden Branch-Williams, Jayden Brantley, Jylen Bruington, Phatcharaphon Chetanachit, Floyd Colvin, Grace Cordy, Fallon Davis, Jayquian Davis, Peyton Deal, Daniel Denson, Aiden Earle, Jehlani Ellis, Jocelyn Emmons, Trevor Estes, Khia Esther, Shemori Felton, Raimi Garbett-Chaitram, Amayia Gary, Jordyn Golden, Jarius Gordon, Ya’Mir Hargrove, Zoie Harless, Cymiah Harrell, Karlie Hart, Antuan Hawkins, Quincey Hunt, Zechariah Jenkins, Rayanna Johnson, Raymari Jones, Daniel Katana, Hannah Katana, Emrick Kier, Milan Lawrence, Kalani Lenord, Ariel Lewis, Jerry Lin, Ainsley Lopez- Cepero, Caridad Lovera Rodriguez, Jacob Matheny, Olivia McGhin, Kaizer McQueen, Andrew Miller, Zy’Quaveyon Minus, Dominic Monk, Kassidy Morrison, Nariyah Newsome, Geya Patel, Shiven Patel, Carson Raabe, Taleah Reynolds, Tristan Reynolds, Amoni Rizer, Joshua Roberts, Trevor Robinson, Ashton Robinson-Sullivan, Dallas Sadowski, Brandon Sebastian-Mateo, Harmony Small, Laila Smith, Tallen Tarpley, Ahmad Thomas, Lamar Thomas, Madison Troupe Dennis, Ky’Rei Turner, Kennedy Tyson, Imanol Utrera, Xi’ona Vaughn, Reese Waldrep, Ja’Niyah Watts, Idris West, Irrie White, Jaiden White, Kymora White, Brylan Williams, Dwayne Williams and Titus Williams.