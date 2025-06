Valdosta Early College Academy announces 4th Nine Weeks Honor Roll 2024-25 Published 1:59 pm Thursday, June 19, 2025

VALDOSTA: Valdosta Early College Academy recently announced its honor roll for the fourth nine weeks of the 2024-25 school year:

6th Grade Honor Roll: Maleah Bell, Kenneth Blake, Armani Clark, Gerson Cristobal Oxlaj, Keny Hernandez Lopez, Carsie’Lee McMillian, Kamille Penny, Ria Rapier, Rashauna Tooley.

7th Grade Honor Roll w/Distinction: Isaac Mezquital, Kyree Shepard.

Email newsletter signup

7th Grade Honor Roll: Leah Battley, Tyrezz Bellamy, April Blacknail Jacob Crockett, Aubree Dudley, Samariah Ellison, Addison Lewis, Aiden McFadden, Sanih Pray, Yelena Reyes- Bravo, Aryaauna Shelton, Cahlil Stinson, Joseph Trejo.

8th Grade Honor Roll w/Distinction: Solana Arrington.

8th Grade Honor Roll: Tamia Arnold, Jaitha Davis, Michaelah Ferguson, Adar Glover, Sa’Renity Hills, Nickolas Howell, Kennedi Johnson, McKenzy Loveday, Taylor Moore, Jennifer Paiz, Anthony Wright, Antonio Wright.

9th Grade Honor Roll w/Distinction: Fletcher Hall, Brandon Merriweather, Christelle Richardson.

9th Grade Honor Roll: Rusbin Bartolon, Christian Batz Carrillo, Mallory Betz, Monet Blanks, Rachael Cargle, Dashawn Clark, August Corbin, Zahra Ellis, Edward Joyner, Brandon Meriweather, Nehemiah Moss, Jeremiah Sharpe, Brianna Smith, Quinncy Thomas.

10th Grade Honor Roll w/Distinction: Hayvyn Forrest, Rosselyn Peralta Rayon.

10th Grade Honor Roll: Reyna Chun, Jasmine Davis, Ke’Marion Gayden, Aniah Glanton, Jonah Hill-Rozier, Jamere Mack, Aliyah McKenzie, Ariana Mitchell, Ana Ramirez, Hannah Robinson, Natalia Rodriguez Santos, Reauna Williams.

11th Grade Honor Roll: Kevin Ashley, Alex Betz, Ciara Deal, Kamron Hezekiah, Yazmin Martinez, Elijah O’Neal, Sarika Rahman, Josseline Reyes-Bravo.

12th Grade Honor Roll: Mattie Ponder.