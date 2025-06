Lowndes Co. Property Transactions Published 9:47 am Saturday, June 21, 2025

Joshua J. Nealey and Patricia L. Nealey, Hahira, to Steven Blair, 1704 Glenview Drive, Lowndes County, Map & Parcel No. 0089-063, $382,000.

K3P Properties, LLC, Valdosta, to Kindred Ventures, LLC, Lowndes County, Map & Parcel No. 0184-117, $6,000.

Cottonwood Property Owners’ Association, Inc., Valdosta, to K3P Properties, LLC, Lowndes County, Map & Parcel No. 0184-117, $1.

Donna L. Courson, Hahira, to George Tyler Talley, III, 5842 Riviera Prado, Lowndes County, Map & Parcel No. 0197B-002, $615,000.

Juan Pena, Annapolis, N.C., to Coreen Sandoval, f/k/a Coreen Booth, Trustee of Coreen Bo…, Lowndes County, Map & Parcel No. 0188-027, $105,000.

Lajeana Ann Hendricks, Birmingham, ala., to JM Bennett Investments, LLC, Lowndes County, Map & Parcel No. 0115A-147, $75,000.

D.R. Horton, Inc., Tallahassee, Fla., to Ricardo Francisco Camporedondo, Sr., Lowndes County, Map & Parcel No. 0071-841, $329,900.

HSP, LLC, Thomasville, Ga., to Alejandro Moran, Lowndes County, Map & Parcel No. 0149B-131, $170,000.

Cory Marable, Jacksonville, Fla., to Sideview Properties, LLC, 320 Perimeter Circle, Lowndes County, Map & Parcel No. 0149C 129, $110,000.

Shawn Moore Construction, LLC, Valdosta, to Terri Long, 2917 Willa Drive, Lowndes County, Map & Parcel No. Out of 0147 156, $349,900.

Johnny Harrelson, Valdosta, to Tammy Harrelson, 3519 Raintree Drive, Lowndes County, Map & Parcel No. 0190-109, $10.

Estate of Wonda F. Arnold, Valdosta, to Larena F. Young, Lowndes County, Map & Parcel No. 0113D 021, $155,000.

JCT. Southern, LLC, Valdosta, to Taft Smith, III, Lowndes County, Map & Parcel No. 0116D 192, $75,000.

Marilee Quiala-Duret, Bonaire, Ga., to Ivelisse Bordas, 1500 Rouse Road, Lowndes County, Map & Parcel No. 0084B 042, $208,000.

Brent Creasman, Valdosta, to Matthew Ryan, Lowndes County, Map & Parcel No. 0189-113, $10.

Palmetto Holdings, LLLP, Valdosta, to William Guy Graham, Jr., 2207 Foxridge Court, Lowndes County, Map & Parcel No. 0165 090, $20,000.