Lowndes Co. Property Transactions Published 11:57 am Saturday, June 28, 2025

Tessa Santana Camp, Valdosta, to Zachary Langdon, Lowndes County, Map & Parcel No. 0146A-340, $160,000

Carol C. Hutchinson, Valdosta, to GTalley Properties, LLC, 2014 Delvid Avenue, Lowndes County, Map & Parcel No. 0113C 164, $40,000

Andrew Thomas Earle and Beth Anna Kirkland, Hahira, Ga., to Gil Rech, 7365 Crabtree Crossing, Lowndes County, Map & Parcel No. 0025-115, $464,000

John J. Anderson, Sr. and Sandra S. Anderson, Valdosta, to S4TF, LLC, 2218 Bryant Place Court, Lowndes County, Map & Parcel No. 0080D-097, $278,500

Cokley Enterprises, Inc., Sunrise, Fla., to Dodi E. Pearson, 5716 Skipper Bridge Road, Lowndes County, Map & Parcel No. 0102-048, $294,000

C.M. Dixon, Alapaha, Ga., to D’Osta Properties, LLC, 1213 N. Oak Street, Lowndes County, Map & Parcel No. 0115D 023, $30,000

Rodney Williams, Hahira, Ga., to Amy Trout, 7527 Kayla Drive, Lowndes County, Map & Parcel No. 0026 068, $330,000

Cole Livingston Development, LLC, Lakeland, Ga., to Abigail Achilles, Lowndes County, Map & Parcel No. 0261-056L, $321,000

Bianca Thomas, Hahira, Ga., to Aishat Omoyeni Olagunju, Lowndes County, Map & Parcel No. 0026-172, $489,900

Brandon Emory, Edmond, Okla., to Roy Wesley, Jr., Lowndes County, Map & Parcel No. 0145B-490, $374,900

D.R. Horton, Inc., Tallahassee, Fla., to Makayla Jordan, Lowndes County, Map & Parcel No. Pt of 0145C-812, $227,100

WL Poole Farm, LLC, Valdosta, to G8 Consulting Services, LLC, Lowndes County, Map & Parcel No. Pt of 0150-022, $306,000

J. Randall Hicks, Valdosta, to David F. Sandbach, Jr., Lowndes County, Map & Parcel No. 0118C 104, $320,000

AJKL Properties, LLC, Valdosta, to Kelly Paul, Lowndes County, Map & Parcel No. 0118D 118, $10,000

Joel D. Jackson, Loganville, Ga., to Alvin Labroun Baldwin, Lowndes County, Map & Parcel No. 0118C 010, $7,500

Gary Eades, Valdosta, to Kenneth Lee Payton, Lowndes County, Map & Parcel No. 0151A 013F, $169,900

Damon Hendley, Valdosta, to Lauren Paige Barringer, Lowndes County, Map & Parcel No. 0080C 175, $249,900

Adam Fly, Valdosta, to Joseph Robinson, Lowndes County, Map & Parcel No. 0054C 059, $320,000

Said C. Fares, Valdosta, to Lisa M. Edwards, Valdosta, Map & Parcel No. 0113C 221, $220,000

Four Bee Development, LLC, Hahira, Ga., to Ash Zareian, 4067 Applecross Road, Lowndes County, Map & Parcel No. 0146C 092, $300,000

D.R. Horton, Inc., Tallahassee, Fla., to Malachi Donovan Sampson, Lowndes County, Map & Parcel No. Pt of 0145C-809, $236,900