Lowndes Co. Property Transactions Published 11:22 am Monday, July 7, 2025

Matthew D. Dillon, Jr., Valdosta, to Rachelle Anderson, Lowndes County, Map & Parcel No. 0145C-333, $254,000

D.R. Horton, Inc., Tallahassee, Fla., to Allyssa Denise Palacios, Lowndes County, Map & Parcel No. Pt of 0145C-811, $237,820

Webb Family Legacy, LLC, Auburndale, Fla., to David Kade Martin, Lowndes County, Map & Parcel No. Pt of 0070-008, $162,225

Judson Wayne Tanner and Candace Keel Tanner, Hahira, Ga., to Britt Anthony Brantley, 8420 Miller Road, Lowndes County, Map & Parcel No. 0009-007, $512,000

Jacquelyn Leela Kessler and Tyler Stearns, Montgomery, Ala., to George Tyler Talley, III, 2415 Briarwood Drive, Lowndes County, Map & Parcel No. 0080B 028, $257,500

Rosalyn J. Crosby, Valdosta, to Tammy H. Borders, 203 West Moore Street, Lowndes County, Map & Parcel No. 0115B-135, $139,000

Darlene Label, Valdosta, to Oscar David Coronado, 3501 Victoria Drive, Lowndes County, Map & Parcel No. 0109A-087, $280,000

HALO of South Georgia, LLC, Lakeland, Ga., to Owens Vinyl Siding, L.L.C., Lowndes County, Map & Parcel No. Pt of 0044-021, $10

Scallions Development Middle Georgia, LLC, Duluth, Ga., to DHV, LLC, Lowndes County, Map & Parcel No. 0199-259, $369,000

Beverly Rogers, Saint Marys, Ga., to Valdosta Homes, LLC, Lowndes County, Map & Parcel No. 0116D 223, $60,000

B&J Equipment Co., Inc., Valdosta, to Richard Charles Andrews, 1017 Mary Nell Court, Lowndes County, Map & Parcel No. 0136 127A, $234,900

Lari S. Hagan and Tammy H. Borders, Valdosta, to Pham Real Estate Investments, LLC, 6 Brentwood Place, Lowndes County, Map & Parcel No. 0080C-097, $217,000

HALO of South Georgia, LLC, Lakeland, Ga., to WCM Investments, LLC, Lowndes County, Map & Parcel No. Pt of 0044-021, $60,000

D.R. Horton, Inc., Tallahassee, Fla., to Keith Beal, Lowndes County, Map & Parcel No. 0071-835, $339,900

D.R. Horton, Inc., Tallahassee, Fla., to James Zachary Smith, Lowndes County, Map & Parcel No. 0071-828, $342,800

MA Shri Corporation, Valdosta, to Ashley Paul, Lowndes County, Map & Parcel No. 0198-032C, $465,000

Robert Ellis, Naylor, Ga., to Willmoore, LLC, Lowndes County, Map & Parcel No. 0268 074, $106,000

Haley Moore Hughes and William Hughes, Tifton, Ga., to Jennifer Nicole Jenkins, 4753 Ben Salem Way, Lowndes County, Map & Parcel No. 0070-033, $317,000

Travis Norris, Valdosta, to Aaron M. Nix, Lowndes County, Map & Parcel No. 0184-054, $365,000

Carol Y. Meier, Jacksonville, Fla., to Railbird, LLC, Lowndes County, Map & Parcel No. 0113C-181, $144,000

Lauren Nies, Hahira, to Gerald Burch, Lowndes County, Map & Parcel No. 0044 105, $355,000

TLDW, LLC, Valdosta, to Christopher R. Simmons, Lowndes County, Map & Parcel No. 0071-748, $307,900

D.R. Horton, Inc., Tallahassee, Fla., to Shawn Anthony Adams, Lowndes County, Map & Parcel No. 0071- 840, $347,600

Kinderlou Forest Development, LLC, Valdosta, to La Catalina Properties of Georgia, LLC, Lowndes County, Map & Parcel No. 0035-257, $70,000

Gary Korngold, Statham, Ga., to Hal Ives Harwell, Lowndes County, Map & Parcel No. 0054B-187, $635,000

GTalley Properties, LLC, Valdosta, to Waters Edge of Georgia, LLC, 2014 Delvid Street, Lowndes County, Map & Parcel No. 0113C-164, $55,000