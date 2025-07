Lowndes Co. Building Permits Published 10:00 am Saturday, July 12, 2025

Valdosta

Heath Sellars Construction, 4567 Cindy St. Ext., Roofing, $6,000

Val Service Enterprises, Ic., 2301 Grotto Rd., Mechanical, $5,600

Ray & Son Heating & Air Conditioning, Inc., 419 Canna Dr., Mechanical, $3,081

Stansell Properties and Development, LLC, 1198 N. St. Augustine Rd., Plan Review, $35,000

Denise Sloane, 413 New Hudson St., Building, $6,235

Raincontrol Roofing, 1809 N. Ashley St., Roofing, $475

Scottie’s Home Improvement, 613 McDougal St., Building, $3,000

Val Service Enterprises, Inc., 3222 Oak Garden Dr. B., Mechanical, $5,600

Edge Roofing, LL, 3901 Emerson Way, Roofing, $10,000

Summit Electrical Services, 3328 Plantation Dr., Electrical, $200

Ramos Roofing, LLC, 920 Worth Ave., Roofing, $5,000

Jon Garrett, LLC, 132 N. Patterson St., Building, $13,500

Jimmy Cone, 1020 Old Clyattville Rd., Plan Review, $160,000

Pyramid Roofing, Company, 2845 Willow Wood Cir, Roofing, $13,764

Pyramid Roofing Company, 3618 Victoria Dr., Roofing, $16,000

Strategic Roofing Solutions, LLC, 100 N. Patterson St., Roofing, $5,756

J&J Remodeling of GA, Inc., 106 Hamm St., Building, $11,500

J&J Remodeling of GA, Inc., 407 Terrace Blvd., Building, $32,000

Best Choice Roofing of Valdosta, 3293 Jordan Way, Roofing, $16,600

Best Choice Roofing of Valdosta, 3115 Tyndall dr., Roofing, $9,000

Angela Pipkin, 2106 Jerry Jones Dr., Building, $20,000

Robbie Roberts Construction, Inc., 1207 Ridge Pointe, Building, $11,500

Kevin Berkel, 2494 Melrose Dr., Roofing, $12,000

Gene Rowell, 732 E. Jane St., Building, $6,650

Randall O. Crews, 250 Douglas St., Plan Review, $200,000

Val Services Enterprises, Inc., 1913 Palm Pl, Mechanical, $2,000

MNG Construction, 2015 W. Hill Ave., Building, $10,000

Freedom Forever Georgia, LLC, 1119 E. Park Ave., Electrical, $41,689

Freedom Forever Georgia, LLC, 1119 E. Park Ave., Building, $41,689

Santos Henriquez, 624 E. Brookwood, Building, $8,157

Windows USA, LLC, 509 Green St., Building, $17,528

Thompson Electric Co., 403 Cowart St., Mechanical, $9,500

Ora Builders, 704 E. Cranford Ave., Roofing, $7,325

Thompson Electric Co., 1602 Beauford Pl, Mechanical, $6,500

Elevate Roofing & Exteriors, 5782 Shasta Pines Way, Roofing, $9,100

Budd Properties, 2407 Oxford Dr., Building, $550

1st Choice Electric, 201 Smith Ave., Electrical, $8,500

Sutton’s HVAC, 3207 Country Club Dr., Mechanical, $7,900

1st Choice Electric, 2211 Glendale Dr., Electrical, $9,500

Aire Serv of Valdosta, 2002 Hammock Dr., Mechanical, $11,000

Fivestar Roofing, 1218 Thomwal St., Building, $7,500

Freedom Forever Georgia, LLC, 2812 Clayton Dr., Electrical, $19,312

Freedom Forever Georgia, LLC, 2812 Clayton Dr., Building, $19,312

Freedom Forever Georgia, LLC, 506 Ulmer Ave., Electrical, $23,445

Freedom Forever Georgia, LLC, 506 Ulmer Ave., Building, $23,445

Freedom Forever Georgia, LLC, 506 Ulmer Ave., Electrical, $4304

Freedom Forever Georgia, LLC, 4304 Mane Trl, Building, $28,709

Rick Williams, 220 N. St. Augustine Rd., Electrical, $5,000

Freedom Forever Georgia, LLC, 359 Sawgrass Dr., Electrical, $23,172

Freedom Forever Georgia, LLC, 359 Sawgrass Dr., Building, $23,172

Dunlop Roofing & Consulting, LLC, 2023 Marion St., Building, $80,000

Jones & Ebert Inc., 1210 Dunwoody Dr., Plumbing, $5,400

Cauthan Construction, 2401 N. Patterson St., Building, $1,000,000

Gregory Franklin, 1001 Nicholas Dr., Building, $12,000

Alpha Omega Construction, 1608 Williams St., Building, $12,000

Melanie Tomlinson, 606 Pine Point Cir, Roof, $10,000

Will Webb, 901 E. Gordon St., Building, $6,000

Fresh Roof of SGA NFL, LLC, 319 Jennifer Cir, Roofing, $12,800

Etheridge Electric, Inc., 2104 Westfield Dr., Electrical, $14,000

Dasher

Alpha Foundations Specialists, Inc., 3791 Johnston Rd., Building, $5,730

Hahira

Etheridge Electric, Inc., 708 E. Grace St., Electrical, $11,000

Best Choice Roofing of Valdosta, 537 Judy Ann Dr., Roofing, $13,052

Strada Service, LLC, 1604 Beverly Ln., Mechanical, $4,000

Strada Service, LLC, 1608 Beverly Ln., Mechanical, $3,200

Strada Service, LLC, 1612 Beverly Ln., Mechanical, $4,000

Webb Graphic & Lettering, 505 S. Church St. 6A, Sign, $1,128

D.R. Horton, Inc., 1809 Quinn Dr., Buiding, $130,000

D.R. Horton, Inc., 1064. Angie Ln, Buiding, $130,000

D.R. Horton, Inc., 1220 Photos Way, Building, $130,000

D.R. Horton, Inc. 504 Lawson Farms Rd., Building, $130,000

D.R. Horton, Inc., 1055 Angie Ln, Buiding, $130,000

D.R. Horton, Inc., 1059 Angie Ln, Buiding, $130,000

D.R. Horton, Inc., 1063 Angie Ln, Buiding, $130,000

D.R. Horton, Inc., 1067 Angie Ln, Buiding, $130,000

D.R. Horton, Inc., 1071 Angie Ln, Buiding, $130,000

D.R. Horton, Inc., 1101 Hannah, Buiding, $130,000

D.R. Horton, Inc., 1105 Hannah, Buiding, $130,000

Lake Park

Billy Brady, 405 E. Marion Ave., Plan Review, $190,000

Lowndes

Renovations by Ricky, 6009 Valencia St., Roofing, $20,000

Jimmy Cone, 1020 Old Clyattville Rd., Plan Review, $300,000