Lowndes Co. Property Transactions Published 11:02 am Saturday, July 12, 2025

D.R. Horton, Inc., Tallahassee, Fla., to David Ernesto Fernandez, Lowndes County, Map & Parcel No. Pt of 0145C-811, $228,000

Building Valdosta, LLC, Valdosta, to Jennifer G. Burkeen, Lowndes County, Map & Parcel No. Pt of 0168-014, $399,900

Valdosta Pathology Properties, LLC, Valdosta, to Girl Dad Investments, LLC, 2001 North Patterson Street, Lowndes County, Map & Parcel No. 0113D-087, $280,000

Vicky Jane Harmer, Valdosta, to Leah Hutchison Toth, 701 West Park Avenue, Lowndes County, Map & Parcel No. 0115A-209, $209,250

Barista Real Estate and Investments, LLC, Valdosta, to LaTerrica Teneise Luster, 5409 Little Oak Way, Lowndes County, Map & Parcel No. 0200-317, $294,900

Perry W. Chandler, Sr. and Wendy G. Chandler, Lake Park, Ga., to Hardik Patel, 5574 Danieli Drive N, Lowndes County, Map & Parcel No. 0220A-013, $849,900

TLDW, LLC, Valdosta, to William M. Doukas, Lowndes County, Map & Parcel No. 0071-745, $309,900

D.R. Horton, Inc., Tallahassee, Fla., to Michael David Fadden, 1553 Beverly Lane, Lowndes County, Map & Parcel No. 0048-480, $276,800

D.R. Horton, Inc., Tallahassee, Fla., to Jabari Jelani D. Robinson, Lowndes County, Map & Parcel No. 0071-847, $335,000

D.R. Horton, Inc., Tallahassee, Fla., to Joshua Russell Sluder, Lowndes County, Map & Parcel No. 0048-481, $293,900

D.R. Horton, Inc., Tallahassee, Fla., to Rushabh Dipak Patel, Lowndes County, Map & Parcel No. 0071-845, $380,000

Estate of Charles Jackson Hern by Terri H. Walker, Executor, Winter Park, Fla., to Chaney Custom Homes, LLC, Lowndes County, Map & Parcel No. 0197B-012, $725,000

Owens Vinyl Siding, L.L.C., Lakeland, Ga., to WCM Investments, LLC, Lowndes County, Map & Parcel No. Pt of 0044-021, $60,000

Halo of South Georgia, LLC, Lakeland, Ga., to WCM Investments, LLC, Lowndes County, Map & Parcel No. Pt of 0044-021, $60,000

D.R. Horton, Inc., Tallahassee, Fla., to Tristan Jarryd Hale, 5037 Rosewyck Circle, Lowndes County, Map & Parcel No. Pt of 0145C-811, $235,000

D.R. Horton, Inc., Tallahassee, Fla., to Michelle Ann Cormier, Lowndes County, Map & Parcel No. 0048-483, $271,000

Linda Howell, Hahira, Ga., to Abel Terreros Brena, 6286 Val Del Road, Lowndes County, Map & Parcel No. 0067-087, $359,900

Brenda Lynn Matthews, Lakeland, Ga., to Sean Patrick Smith, 4129 Amberely Trail, Lowndes County, Map & Parcel No. 0073-268, $263,150

D.R. Horton, Inc., Tallahassee, Fla., to Ten Oaks Properties, LLC, Lowndes County, Map & Parcel No. Pt of 0145C-809, $900,000

D.R. Horton, Inc., Tallahassee, Fla., to Drake Forrest Davis, Lowndes County, Map & Parcel No. 0071-820, $329,900

GHK, LLC, Valdosta, to Katie Hudgens, Lowndes County, Map & Parcel No. 0068-170, $605,048

James Lowell, Valdosta, to Maria McQuaig, 4198 McDonald Lane, Lowndes County, Map & Parcel No. 0091-005, $505,000

Susan Wilson, Iowa Falls, Iowa, to Darin McKade Balance, Lowndes County, Map & Parcel No. 0108-075, $196,500

Rose L. Rowe, Lakeland, Ga., to Cortney Touchton, Lowndes County, Map & Parcel No. 0092-065, $749,900

D.R. Horton, Inc., Tallahassee, Fla., to Audra Rae Howard, Lowndes County, Map & Parcel No. Pt of 0145C-811, $232,900

D.R. Horton, Inc., Tallahassee, Fla., to Andrew Scott Wilson, Lowndes County, Map & Parcel No. 0048-488, $344,400

D.R. Horton, Inc., Tallahassee, Fla., to Michael Scott Jones, Lowndes County, Map & Parcel No. 0048-487, $274,900

Perry W. Chandler, Lake Park, Ga., to Emmet Wadsworth Bowers, III, Lowndes County, Map & Parcel No. 0109A-034, $865,000

Loyd H. Johnson, Valdosta, to Perry W. Chandler, Lowndes County, Map & Parcel No. Pt of 0109A-034, $10

LDM Properties, LLC, Valdosta, to Barbara A. Barnes, 2106 Azalea Drive, Lowndes County, Map & Parcel No. 0113C-135, $255,000

Jane S. Folsom, Valdosta, to Equity Trust Company Custodian FBO Cathy Jacobson Traditi…, 2507 Willacoochee Drive, Lowndes County, Map & Parcel No. 0112D-013, $178,000

Dale R. O’Connor, Sr., Valdosta, to JSSI, LLC, Lowndes County, Map & Parcel No. 0110C 118, $140,000

Naynaben Patel, Lake Park, Ga., to Tan Thien Huynh, Lowndes County, Map & Parcel No. 0172 260, $311,500

Amber Nicole Waller, Valdosta, to Arthur Francisco Reyes, Lowndes County, Map & Parcel No. 0110C 456, $170,000

Estate of John Johnson, Valdosta, to Mark Anthony Hayes, Jr., Lowndes County, Map & Parcel No. 0189 056, $35,000